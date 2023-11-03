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Два поверхи та велике подвір’я: Кацуріна показала будинок, в який переїхала разом з Дантесом

3 Листопада 2023, 15:14
Валентина Чорна редакторка стрічки
Дантес і Кацуріна
Джерело: Володимир Дантес

Підприємниця Даша Кацуріна показала заміський будинок, в який переїхала разом з дітьми та коханим Володимиром Дантесом.

У своєму Telegram-каналі Даша поділилася фото, зробленими у перші дні після переїзду. На світлинах можна побачити спальню, кухню, дитячу кімнату, сходи, а також коробки, які пара ще не встигла розібрати.

У будинку просторі кімнати, великі вікна, інтер’єр виконаний у світлих тонах.

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Даша Кацуріна - будинок

Фото: t.me/dashakatsurinaa

Даша Кацуріна - будинок

Фото: t.me/dashakatsurinaa

Даша Кацуріна - будинок

Фото: t.me/dashakatsurinaa

Даша Кацуріна - будинок

Фото: https://www.instagram.com/dasha_katsurina/

У сториз на особистій сторінці в Instagram Даша Кацуріна показала, як разом з Дантесом та сином проводить час на подвір’ї будинку.

Даша Кацуріна - будинок

Фото: https://www.instagram.com/dasha_katsurina/

У жовтні цього року Даша Кацуріна з дітьми повернулася до Києва. До цього вона жила на дві країни – в Україні та Польщі, де відкрила ще один бізнес.

Даша виховує двох дітей від шлюбу з ресторатором Михайлом Кацуріним. Пара розлучилася у березні 2022 року.

Нещодавно Дантес і Кацуріна засвітилися в РАЦСі та вперше поцілувалися на камеру. Це сталося на зніманнях фільму, присвяченому ЛГБТ-спільноті та їхнім правам.

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Володимир Дантес Даша Кацуріна
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