Дантес і Кацуріна засвітилися в РАЦСі та вперше поцілувалися на камеру. Це сталося на зніманнях фільму, присвяченому ЛГБТ-спільноті та їхнім правам.

Так, сценою з фільму Шлюбна (не)рівність в Україні поділився сам Володимир в Instagram.

У короткому ролику можна помітити, як зіркова пара цілується в автомобілі, а також опиняється в РАЦСі. Однак уже в будівлі їм кажуть – таким, як вони, укладати шлюб заборонено законом.

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– Подивіться, будь ласка. Це важливо, навіть якщо здається, що не на часі. Кохання – це прекрасна штука. Як можна хейтити кохання? – підписав ролик Дантес.

Фільм знімав режисер Юрій Двіжон, який показав глядачам одразу дві ситуації. У першій він пофантазував, що гетеросексуальним парам заборонено укладати шлюби. У другій частині він показав реальні історії ЛГБТ-пар і те, з чим вони стикаються в реальному житті.

Раніше Дантес заявляв, що думає про весілля з Кацуріною. Як виявилося, він думає про це, але поспішати не збирається. Співак вважає, що святкувати під час війни для нього може бути складним.