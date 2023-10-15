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Персони

Даша Кацуріна розкрила свою вагу на тлі донорства крові для військових

15 Жовтня 2023, 14:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кацуріна

Кохана Дантеса Даша Кацуріна розкрила свою вагу на тлі донорства крові. Дизайнерка показала, як допомагає військовим у сьогоднішніх реаліях.

Так, Даша в Instagram розповіла, що вперше стала донором – увесь процес зайняв у неї 30 хвилин.

– Ми сьогодні збирали кров на операційні інституту Шалімова і військових госпіталів. Мені так сподобався момент, коли медсестри з інституту між собою обговорювали наскільки приємно працювати з молоддю, – заявила Кацуріна.

Утім, шанувальники дизайнерки поцікавилися, чи можна було їй здавати кров, адже існують обмеження за вагою.

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– До 50 кг не дозволяють це робити, але я важу 53 кг, – додала Кацуріна.

Кацуріна

Фото: Даша Кацуріна розповіла про свою вагу

Як виявилося, у багатьох виникло ще більше запитань – кохана Дантеса заявила, що при такій вазі у неї зріст 175.

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк розкрила свою вагу і похвалилася фігурою. Як виявилося, ведуча на Новому каналі важить 65 кг, і це результат тренувань і певного раціону. Так, ведуча їсть багато круп, рибу, птицю, і салати. Але відмовилася від баранини, свинини і телятини – таке рішення Леся прийняла ще 8 років тому.

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Даша Кацуріна донор крові
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