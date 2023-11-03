Предпринимательница Даша Кацурина показала загородный дом, в который переехала вместе с детьми и возлюбленным Владимиром Дантесом.

В своем Telegram-канале Даша поделилась фото, сделанными в первые дни после переезда. На фотографиях можно увидеть спальню, кухню, детскую комнату, лестницу, а также коробки, которые пара еще не успела разобрать.

В доме просторные комнаты, большие окна, интерьер выполнен в светлых тонах.

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В сториз на личной странице в Instagram Даша Кацурина показала, как вместе с Дантесом и сыном проводит время во дворе дома.

В октябре этого года Даша Кацурина с детьми вернулась в Киев. До этого она жила на две страны — в Украине и Польше, где открыла еще один бизнес.

Даша воспитывает двоих детей от брака с ресторатором Михаилом Кацуриным. Пара развелась в марте 2022 года.

Недавно Дантес и Кацурина засветились в ЗАГСе и впервые поцеловались на камеру. Это произошло на съемках фильма, посвященного ЛГБТ-сообществу и их правам.