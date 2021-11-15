Комік та сценарист Олександр Еллерт продовжує коментувати фото своєї екс-коханої Ксенії Мішиної.

На особистій сторінці в Instagram акторка оприлюднила серію атмосферних світлин з Карпат. Там Ксенія відпочиває зі своїми друзями та сином Платоном.

У кадрі зірка позує у чорному світшоті-оверсайз і лосинах. Вона насолоджується пейзажами та природою.

– Ну тут тотальне возз’єднання із собою у дикій природі, – написала Мішина.

А Олександр Еллерт не втрачає надії на відновлення стосунків з Мішиною. Він коментує нові фото зірки короткими посланнями, що складаються з одного слова.

Шанувальники вже змогли скласти фразу “Дуже сильно хочу….”. Підписники з цікавістю спостерігають за діями Еллерта і чекають наступних коментарів.

Нагадаємо, що про розставання з коханим Ксенія Мішина повідомила у липні 2021 року. Але згодом пару кілька разів бачили разом.

Їх заскочили в аеропорту по дорозі на Кіпр, а також вони разом відвідали весілля друзів, на якому Мішина зловила букет нареченої.

Шанувальники досі не розуміють, що відбувається між екс-коханими, і сподіваються на їхнє возз’єднання. Хоча нещодавно Ксенія Мішина поставила крапку у питанні стосунків з Еллертом. Акторка зізналася, що вони не разом.