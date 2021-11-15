Комик и сценарист Александр Эллерт продолжает комментировать фото своей экс-возлюбленной Ксении Мишиной.

На личной странице в Instagram актриса обнародовала серию атмосферных фотографий с Карпат. Там Ксения отдыхает со своими друзьями и сыном Платоном.

В кадре звезда позирует в черном свитшоте-оверсайз и лосинах. Она наслаждается пейзажами и природой.

— Ну здесь тотальное воссоединение с собой в дикой природе, — написала Мишина.

А Александр Эллерт не теряет надежды на возобновление отношений с Мишиной. Он комментирует новые фото звезды короткими посланиями, которые состоят из одного слова.

Поклонники уже смогли составить фразу “Очень сильно хочу…”. Подписчики с любопытством наблюдают за действиями Эллерта и ждут следующих комментариев.

Напомним, что о расставании с любимым Ксения Мишина сообщила в июле 2021 года. Но потом пару раз их видели вместе.

Их застали в аэропорту по дороге на Кипр, а также они вместе посетили свадьбу друзей, на которой Мишина поймала букет невесты.

Поклонники до сих пор не понимают, что происходит между экс-любимыми, и надеются на их воссоединение. Хотя недавно Ксения Мишина поставила точку в вопросе отношений с Эллертом. Актриса призналась, что они не вместе.