Когда наступают холода, уюта и тепла хочется еще больше, чем в любое другое время, поэтому каждый из нас меняет свой сезонный гардероб. На смену легкой одежде, приходит более тяжелая и теплая, одна из таких — верхняя.

Дизайнер и модельер Андре Тан назвал модную верхнюю одежду 2023, а также сказал, чем заменить уже неактуальные.

Пуховик с ремнем и капюшоном замените на дутое пальто, поскольку первая модель при низких температурах бесполезна.

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— Все из-за объема — он слишком плотно сидит по фигуре, поэтому у него нет воздушной прослойки (которая не дает вам замерзнуть). Предлагаю заменить на длинное дутое пальто монохромных классических цветов: черного, белого, синего или серого, — отметил Андре Тан.

Вместо пуховика с большим количеством меха, лучше приобрести дубленку. Сейчас в моде главное — функционал, а мех в качестве отделки никак не помогает в сохранении тепла, разве что на капюшоне.

Альтернативой может стать дубленка с цветным мехом внутри. Или же более классические вариации. Комбинируйте с обувью каблуке, грубыми ботинками или казаками.

Крупный цветочный принт замените на анималистичный принт.

— Честно признаюсь, цветочный принт в минусовую погоду вызывает у меня диссонанс. Если монохромные образы кажутся вам слишком скучными и привычными, обратите внимание на верхнюю одежду с анималистичным принтом, — отметил дизайнер.

Такой принт можно сочетать как с базовыми вещами, так и с более экспериментальными и смелыми образами: кожаные брюки, юбки с контрастным рисунком.

Вместо укороченного пуховика с рукавом ¾, предпочтите длину макси. Чем длиннее ваша верхняя одежда в этом году, тем лучше. Это могут быть яркие шерстяные пальто или эффектные из экокожи, а также дутые удлиненные пуховики, которые спасут даже в самый сильный мороз.

Тонкие пуховики замените на бомберы. Это действительно нужная и полезная вещь в холодное время года, но с одной оговоркой — если носить ее исключительно в качестве промежуточного слоя: под пальто, куртку, плащ или шубу.

Если не любите удлиненную верхнюю одежду — присмотритесь к бомберу. В этом сезоне актуальны модели из нейлона, оверсайз, а также из экомеха и кожи.