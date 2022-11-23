Головний убір – важливий атрибут у гардеробі кожного з нас, особливо взимку, оскільки він дозволяє тримати голову у теплі. Ця річ також слідує канонам моди, тому необхідно знати, що актуально, а що ні, якщо хочете виглядати стильно.

Дизайнер і модельєр Андре Тан назвав модні шапки 2023 року, а також сказав, чим замінити вже застарілі моделі головних уборів.

Замість неонових відтінків слід придивитися до базових, оскільки перші складні і швидко набридають.

Зараз дивляться

– Замініть на шапки натуральних і базових тонів. Такі аксесуари залишаються актуальними кілька сезонів. Головне – мінімум прикрас та деталей, – зазначив дизайнер.

Хутряний помпон простить будь-який образ і практично ніколи не виглядає доречно та актуально. Замінити таку модель краще на шапки-вушанки. Вони круто виглядають із актуальними зараз дублянками та пуховиками, а також із куртками та пальтами.

Андре Тан рекомендує обирати об’ємні моделі базових відтінків, щоб отримати максимальну кількість поєднань.

Моделі із написами варто замінити на ті, що з логотипами.

– Шапки з великими написами та малюнками – справжній пережиток минулого. Зараз, чим простіше аксесуар, тим дорожчий і стильніший вигляд він має, – наголосив модельєр.

Якщо монохромний головний убір для вас надто нудний, придивіться до шапок із логотипом бренду. Краще, якщо це будуть невеликі написи базових кольорів.

Замість строкатого принта віддайте перевагу балаклаві або капорі.

– Занадто складні різнокольорові головні убори перетягують на себе всю увагу. Якщо прості шапки біні вам набридли, придивіться до балаклав. Цей аксесуар у моді вже кілька сезонів. Будь-який лукя завдяки балаклаві або капорі одразу стає яскравішим, – каже Андре Тан.

Хутряна панама відмінно замінить велику в’язку, яка стала справжнім хітом кілька сезонів тому.