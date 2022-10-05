Душив дітей і хапав за голову: Анджеліна Джолі звинуватила Бреда Пітта у домашньому насильстві

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі звинуватила свого колишнього чоловіка Бреда Пітта у домашньому насильстві. Зірка запевняє, що неприємний інцидент трапився на борту приватного літака.

У 2016 році сім’я летіла з Франції до Каліфорнії – за словами Джолі, Бред почав душити одну дитину, другу вдарив по обличчю, а її схопив за голову і трусив її.

У судовому позові повідомляється, що Пітт нібито просив акторку підписати угоду про нерозголошення інформації. Документ передбачає мовчання Джолі щодо насильства над дітьми.

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Відомо, що той випадок із літаком став фатальним для стосунків зірок – після польоту Джолі подала на розлучення, а поліція завела кримінальну справу на Пітта. Тоді зірку звинувачували у жорстокому поводженні з дітьми, але своєї провини актор не визнав.

Втім, навіть на тлі скандалу Пітт намагається бачитися з дітьми якнайчастіше. І хоча Джолі виступає проти цього, актор не втрачає моменту провести час разом. Наприклад, зовсім нещодавно він прилетів до Італії на день народження близнюків і зробив приємний подарунок. Колишня пара має шістьох дітей, троє з них біологічні.