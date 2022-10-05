Душил детей и хватал за голову: Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии

Голливудская актриса Анджелина Джоли обвинила своего бывшего мужа Брэда Питта в домашнем насилии. Звезда уверяет, что неприятный инцидент случился на борту частного самолета.

В 2016 году семья летела из Франции в Калифорнию — по словам Джоли, Брэд начал душить одного ребенка, второго ударил по лицу, а ее схватил за голову и потряс ее.

В судебном иске сообщается, что Питт якобы просил актрису подписать соглашение о неразглашении информации. Документ предусматривает молчание Джоли касаемо насилия над детьми.

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Известно, что тот случай с самолетом стал фатальным для отношений звезд — после полета Джоли подала на развод, а полиция завела уголовное дело на Питта. Тогда звезду обвиняли в жестоком обращении с детьми, но свою вину актер не признал.

Впрочем, даже на фоне скандала Питт пытается видеться с детьми как можно чаще. И хотя Джоли выступает против этого, актер не упускает момента провести время вместе. К примеру, совсем недавно он прилетел в Италию на день рождения близнецов и сделал приятный подарок. У бывшей пары шестеро детей, трое из них биологические.