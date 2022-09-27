Актор Бред Пітт та модель Емілі Ратаковські проводять багато часу разом. Цілком можливо, що зірки зустрічаються, хай і неофіційно.

– Друзі не впевнені, що це серйозно. Формально вони не зустрічаються, – заявляє інсайдер People.

Їхній спільний час проведення викликає багато чуток, особливо на тлі бажання Емілі розлучитися зі своїм чоловіком Себастьяном Беар-МакКлардом. Вона прожила з ним у шлюбі 4 роки, і за цей час у них народився син.

Щоправда, умови процесу були визначені сторонами, отже розлучення злегка затримується.

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Втім, про рішення розійтися стало відомо ще у липні. Тоді інсайдер заявив, що це було рішення 31-річної моделі.

– У неї все гаразд. Вона сильна та зосереджена на своєму синові, – заявив інсайдер.

Перші чутки про розлучення Ратаковські з’явилися ще влітку, коли вона з’являлася на публіці без обручки.

Що стосується 58-річного актора, його знайомий заявив, що він живе своїм найкращим життям. Хоча вона досі не може вирішити розбіжності з Анджеліною Джолі з юридичного погляду.

Бред Бітт намагається якнайбільше проводити час з дітьми. Він використовує будь-яку нагоду, щоб побачити спадкоємців. Наприклад, він прилетів до Італії на день народження близнюків, що для них означало.