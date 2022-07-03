Думав, про мене забули: Дорн про 50-річну заборону на в’їзд у РФ

Іван Дорн зізнався, що був вражений забороною в’їзду до Росії на 50 років, оскільки на той момент уже було зрозуміло, що співак туди не поїде.

– Я розумію, що це потрібно було зробити офіційно, щоб я точно знав. Але я вже збагнув, що я туди не поїду. І вони повинні були збагнути, що я туди не поїду. Але коли вони офіційно це заявили, я сказав Ну окей, клас, а я вже думав, що ви про мене забули. Бо до того моменту мене в забороні не було – в жодному списку. Спочатку я навіть образився, що мене туди не внесли. А коли внесли, думаю Дякую, що пригадали, – згадав Дорн в інтерв’ю Слава+.

Нагадаємо, після 2014 року Іван Дорн не припинив гастролювати в Росії, через що його неодноразово критикували в Україні. Втім сам артист наголошував, що позиціонує себе як український артист і представляє на сцені виключно українську культуру.

Із початком повномасштабної війни Іван Дорн чітко продемонстрував свою позицію та неодноразово звертався до росіян із закликом припинити війну.

Зараз дивляться

Зрештою після різких висловлювань про війну Івану Дорну заборонили в’їзд до Росії на 50 років. До списку також потрапили Джамала, Андрій Данилко, Світлана Лобода, Алан Бадоєв та інші.