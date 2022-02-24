Український співак Іван Дорн звернувся до росіян із закликом зупинити війну проти України.

Музикант оприлюднив емоційне відеозвернення, в якому зазначив, що сьогодні, 24 лютого, його країна прокинулася від вибухів, оскільки державна влада Російської Федерації розгорнула повномасштабну війну.

– Наразі звертаюся до росіян, для яких моє слово, я сподіваюся, ще щось означає. Я закликаю вас зупинити цю катастрофу. Я закликаю вас не брати участь у цій вбивчій війні. Нам ніхто не потрібний, ми самі хочемо чинити нашу долю, – сказав Дорн.

Він також звернувся до російських колег із аудиторією та попросив їх передати, що Україні ніхто не потрібен, оскільки ми маємо незалежну суверенну державу.

– Будь ласка, давайте разом зупинимо цю катастрофу. Не мовчіть. Україно, я з тобою. Тримайся, моя рідненька! – сказав музикант.

24 лютого розпочалося вторгнення російських військ на територію України. Імперські амбіції президента РФ, що вилилися під час війни в нашій країні, хвилюють весь світ.

Раніше ми писали, що російські зірки виступили проти війни в Україні, серед яких Максим Галкін, Моргенштерн, Іван Ургант, Ксенія Собчак та багато інших.