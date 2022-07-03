Думал, обо мне забыли: Дорн о 50-летнем запрете на въезд в РФ

Иван Дорн признался, что был удивлен запретом на въезд в Россию на 50 лет, поскольку на тот момент уже было понятно, что певец туда не поедет.

– Я понимаю, что это нужно было сделать официально, чтобы я точно знал. Но я уже понял, что туда не поеду. И они должны были понять, что я туда не поеду. Но когда они официально это заявили, я сказал Ну окей, класс, а я уже думал, что вы обо мне забыли. Потому что до того момента меня в запрете не было – ни в одном списке. Поначалу я даже обиделся, что меня туда не внесли. А когда внесли, думаю Спасибо, что вспомнили, – вспомнил Дорн в интервью Слава+.

Напомним, после 2014 года Иван Дорн не прекратил гастролировать в России, из-за чего его не раз критиковали в Украине. Впрочем, сам артист подчеркивал, что позиционирует себя как украинский артист и представляет на сцене исключительно украинскую культуру.

С началом полномасштабной войны Иван Дорн четко продемонстрировал свою позицию и неоднократно обращался к россиянам с призывом прекратить войну.

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После резких высказываний о войне Ивану Дорну запретили въезд в Россию на 50 лет. В список также попали Джамала, Андрей Данилко, Светлана Лобода, Алан Бадоев и другие.