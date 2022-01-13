Жена украинского артиста Виктора Павлика рассказала, кто в семье зарабатывает больше.

В сториз на личной странице в Instagram Екатерина Репяхова ответила на вопрос подписчика о семейном бюджете. По словам женщины, блогерская деятельность приносит ей больше денег, чем работа концертным директором.

Однако ее доходы не сравнятся с гонорарами Виктора Павлика. Катя призналась, что ее супруг зарабатывает больше.

— Муж больше зарабатывает, чем я. Но еще немного, и я его догоню, — добавила Репяхова.

В этом году во время новогодних праздников Виктор Павлик гастролировал по Западной Украине. А на карантине певец жил на деньги жены, потому что из-за пандемии Covid-19 его концертная деятельность почти полностью остановилась.

Кстати, Павлик не исключает, что когда-нибудь будет на содержании жены, поскольку Екатерина хорошо зарабатывает на рекламе в Instagram.

Ранее Репяхова рассказывала о проблемах Павлика с алкоголем. Екатерина призналась, что помогла артисту избавиться от зависимости, а также закрыла все его долги. У певца были проблемы с алкоголем, которые доходили даже до реанимации.