Дружина українського співака Віктора Павліка, блогер Катерина Реп’яхова, поскаржилася на відпочинок з тримісячним сином.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram вона зізналася, що Михайло не хоче спати і постійно плаче.

– Михайло сьогодні в колясці не хотів спати, кричав. Люди оберталися. На нас і так дивляться, а з криком Міши взагалі думають, що ми горе-батьки, – розповіла Катя.

Це дуже засмучує новоспечену матусю, оскільки Віктор та Катерина не можуть розслабитися і насолодитися відпочинком.

– Ми з Мішуткою прийшли до моря. Дуже хочу покласти його спати до сніданку, щоб нормально поснідати. Але поки що мені це не дуже вдається. Мені просто хочеться плакати, мені не хочеться ні відпочинку, нічого. Якщо б я знала, що таке буде… Не знаю, що робити. Принципово не брати його на руки, чи навпаки, брати і заспокоювати? Я не знаю, – розповіла Катерина.

Віктор і Катерина відпочивають на популярному курорті в Белеку (Туреччина). Це їхня перша поїздка за кордон з дитиною, тому перед польотом батьки дуже хвилювалися.

Протягом трьох годин в літаку Михайло не спав, а Катерина намагалася з ним гратися і носити на руках.

Нагадаємо, що Катерина Реп’яхова народила первістка 15 червня. Хлопчик з’явився на світ о 2.40 із вагою 3.4 кг і зростом 53 см.

Це перша дитина для 27-річної Катерини Реп’яхової, і четверта для 55-річного Віктора Павліка.

У серпні Павлік і Реп’яхова хрестили первістка. Ритуал відбувся в церкві при приватному пологовому будинку, де і проходили пологи.