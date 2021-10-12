Жена народного артиста Украины Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова поделилась архивными фотографиями их сына Михаила.

На опубликованных снимках мальчику всего лишь восемь дней.

— Я же вам не показывала фотографии Мишутки Newborn. Здесь ему 8 дней. Сильно изменился? — подписала Екатерина публикацию в Instagram.

Судя по комментариям, поклонников блогера умилили снимки.

Катя, на эти фотографии можно смотреть вечность.

Какой он милый.

Кажется, тут больше на вас похож.

Заметно подрос.

Потрясающие фото.

Очень изменился. Какой же он милый.

Такие сказочные и милые фоточки.

Как игрушечный.

Красавчик.

Очень сильно изменился! Мужичек!

Милый малыш! Изменился не очень, просто подрос, — пишут пользователи сети.

Напомним, 27-летняя Екатерина Репяхова родила первенца 15 июня. Это первый ребенок для нее и четвертый для 55-летнего Виктора Павлика.

Кроме того, недавно Репяхова создала трехмесячному сыну Instagram. В профиле родители мальчика рассказывали о его достижениях, однако продлилось это недолго.

Не все подписчики разделили восторг, некоторые пришли в недоумение, поинтересовавшись, для чего малышу свой аккаунт. Очевидно, что Екатерина все-таки удалила профиль трехмесячного сына или скрыла его.