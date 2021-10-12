Жена народного артиста Украины Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова поделилась архивными фотографиями их сына Михаила.
На опубликованных снимках мальчику всего лишь восемь дней.
— Я же вам не показывала фотографии Мишутки Newborn. Здесь ему 8 дней. Сильно изменился? — подписала Екатерина публикацию в Instagram.
Судя по комментариям, поклонников блогера умилили снимки.
- Катя, на эти фотографии можно смотреть вечность.
- Какой он милый.
- Кажется, тут больше на вас похож.
- Заметно подрос.
- Потрясающие фото.
- Очень изменился. Какой же он милый.
- Такие сказочные и милые фоточки.
- Как игрушечный.
- Красавчик.
- Очень сильно изменился! Мужичек!
- Милый малыш! Изменился не очень, просто подрос, — пишут пользователи сети.
Напомним, 27-летняя Екатерина Репяхова родила первенца 15 июня. Это первый ребенок для нее и четвертый для 55-летнего Виктора Павлика.
Кроме того, недавно Репяхова создала трехмесячному сыну Instagram. В профиле родители мальчика рассказывали о его достижениях, однако продлилось это недолго.
Не все подписчики разделили восторг, некоторые пришли в недоумение, поинтересовавшись, для чего малышу свой аккаунт. Очевидно, что Екатерина все-таки удалила профиль трехмесячного сына или скрыла его.