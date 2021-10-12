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Жена Павлика показала фото их сына, сделанные на восьмой день после рождения

12 октября 2021, 11:03 Каріна Зуєва
Катерина Реп'яхова
Источник: Катерина Реп’яхова

Жена народного артиста Украины Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова поделилась архивными фотографиями их сына Михаила.

На опубликованных снимках мальчику всего лишь восемь дней.

— Я же вам не показывала фотографии Мишутки Newborn. Здесь ему 8 дней. Сильно изменился? — подписала Екатерина публикацию в Instagram.

Судя по комментариям, поклонников блогера умилили снимки.

  • Катя, на эти фотографии можно смотреть вечность.
  • Какой он милый.
  • Кажется, тут больше на вас похож.
  • Заметно подрос.
  • Потрясающие фото.
  • Очень изменился. Какой же он милый.
  • Такие сказочные и милые фоточки.
  • Как игрушечный.
  • Красавчик.
  • Очень сильно изменился! Мужичек!
  • Милый малыш! Изменился не очень, просто подрос, — пишут пользователи сети.
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Напомним, 27-летняя Екатерина Репяхова родила первенца 15 июня. Это первый ребенок для нее и четвертый для 55-летнего Виктора Павлика.

Кроме того, недавно Репяхова создала трехмесячному сыну Instagram. В профиле родители мальчика рассказывали о его достижениях, однако продлилось это недолго.

Не все подписчики разделили восторг, некоторые пришли в недоумение, поинтересовавшись, для чего малышу свой аккаунт. Очевидно, что Екатерина все-таки удалила профиль трехмесячного сына или скрыла его.

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