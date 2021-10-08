Дружина українського співака Віктора Павліка, блогер Катерина Реп’яхова створила їхньому тримісячному сину Михайлу особистий аккаунт в Instagram.

Цією новиною блогер поділилася у себе в мікроблозі, зазначивши, що якщо комусь мало знімків Михайла в неї на сторінці, то вони можуть зайти до нього. Супроводила Реп’яхова це колажем зі знімків хлопчика.

– Якщо раптом комусь мало Мишка на моїй сторінці, запрошую на його особисту, – написала Катерина.

Не всі підписники розділили захоплення, деякі здивувалися й поцікавились, для чого блогер це зробила.

Одне запитання – навіщо? Це, як мінімум, дивно.

Не розумію, коли створюють сторінки маленьким дітям, собакам, котам…

Як мінімум, через 10-12 років дитині буде цікаво подивитися на себе. В цілому, мені подобаються такі ідеї.

Сторінку можна було й закрити, щоб про неї знали тільки члени сім’ї, – пишуть у коментарях Реп’яхової.

На профіль хлопчика поки що підписалося близько тисячі людей. Його сторінку ведуть батьки, розповідаючи про його досягнення.

Наразі сім’я перебуває на відпочинку в Туреччині.

До слова, раніше Катерина Реп’яхова поскаржилася на відпочинок із тримісячним сином. Наразі сім’я перебуває в Туреччині. Блогер говорила, що Михайло не хоче спати і постійно плаче, зазначивши, що її це дуже засмучує.

Нагадаємо, 27-річна Катерина Реп’яхова народила первістка 15 червня. Це перша дитина для неї й четверта для 55-річного Віктора Павліка.