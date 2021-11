Стримінговий сервіс HBO Max оприлюднив офіційний трейлер нового сезону культового серіалу Секс і місто (And Just Like That…) Прем’єра стрічки відбудеться вже 9 грудня.

У трейлері можна побачити головних героїнь оригінального серіалу. До своїх ролей повернулися Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс.

Новий серіал покаже глядачам, як змінилося життя і дружба головних героїнь після того, як їм виповнилося 50 років.

– Кажуть, деякі речі ніколи не змінюються. Але правда в тому, що життя сповнене сюрпризів. І з розвитком вашої історії місто винаходить себе заново. І просто так – починається новий розділ, – каже за кадром героїня Сари Джессіки Паркер.

У трейлері можна побачити моменти з Містером Бігом, якого грає Кріс Нот. У кадрі він обіймається та цілується разом зі своєю екранною дружиною Керрі Бредшоу.

Також у відео є кадри, на яких Керрі йде під руку з Стенфордом Блатчем. Цього персонажа зіграв Вілл Гарсон, який помер у вересні 2021 року, це була остання роль актора.

Продовження серіалу Секс і місто складатиметься з десяти епізодів, кожен з яких триватиме 30 хвилин.

Нагадаємо, що прем’єра оригінального серіалу Секс і місто відбулася ще у 1998 році. Стрічка транслювалася до 2004 року і залишила яскравий слід у сучасній поп-культурі.

Серіал отримав шість премій Еммі, вісім Золотих глобусів, а також 36 інших нагород.