Amazon продовжує радувати фанатів світу Середзем’я новим контентом – цього разу в мережі опублікували трейлер серіалу Володар перснів: Персні влади.

Якщо в попередніх коротких роликах показували таємничий метеорит і кількох персонажів, то цього разу глядачі побачили різні локації чарівного світу, головних героїв і навіть частинку битви з місцевими монстрами.

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Перший сезон буде присвячено початку союзу Келебрімбора з гномами, яким прагне скористатися Саурон у вигляді Аннатара. В історії будуть замішані персні, наділені особливою силою.

Трейлер триває понад дві хвилини, і наприкінці нагадали, коли чекати на прем’єру довгоочікуваного серіалу – 2 вересня 2022 року.

Відомо, що перший епізод отримає вісім серій – їхня тривалість невідома, але повнометражні фільми по всесвіту Толкіна мають значну тривалість. Все завдяки опрацьованому світу та насиченій розповіді.

Над серіалом Володар перснів: Персні влади працюють уже багато років – права на його екранізацію викупив Amazon ще 2017 року. Через кілька років роботи над сценарієм та підбором акторів почалися знімання – з 2019 року знімали основні епізоди у Новій Зеландії та Великій Британії. На швидкість виробництва вплинула пандемія – через обмеження знімання доводилося переносити.

Попередній тизер серіалу за Володарем перснів показав небо над Середзем’ям, яким летить загадковий метеорит.