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Драконы и война за железный трон: вышел трейлер сериала Дом дракона

20 июля 2022, 21:13
Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Дім дракона
Источник: HBO Max

Первый официальный трейлер сериала Дом дракона выпустил HBO. Премьера приквела Игры престолов запланирована на 21 августа 2022 года.

События сериала Дом дракона разворачиваются за 200 лет до событий Игры престолов. В центре сюжета бурная история дома Таргариенов во время правления короля Визериса I. Где, конечно, у каждого персонажа будет единственная цель — железный трон.

В трейлере можно более подробно взглянуть на конфликт Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр, которые устроили междоусобную войну за железный трон.

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История также рассказывает, что привело к гибели самых могущественных драконов дома Таргариенов. Ведь пока Вестерос увидит других драконов благодаря Дейенерис Таргариен понадобятся столетия.

Сериал снят по книге Джорджа Р. Р. Мартина Пламя и кровь.

В сериале Дом дракона сыграли Эмма Д’Арси в роли принцессы Рениры Таргариен, Мэтт Смит в роли принца Демона Таргариена, Рис Ифанс в роли Отто Хайтауэра и Оливия Кук в роли Элисент Хайтауэр. Кроме них в работе задействованы: Стив Туссен, Пэдди Консидайн, Ева Бест, Фабьен Франкель, Соноя Мизуно.

Автор романа Джордж Мартин выступил также исполнительным продюсером сериала. Хотя в разработке есть и другие проекты, связанные с историей Вестероса, но на данный момент Дом дракона — единственный подтвержденный спин-оф Игры престолов.

Недавно Amazon выпустил полноценный трейлер сериала по Властелину колец — Властелин колец: Кольца власти, который уже стал самым дорогим телевизионным сериалом, когда-либо созданным.

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HBO Гра престолів зарубіжні серіали Серіал Трейлер
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