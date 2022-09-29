Українка Злата Хоменко підкорила шоу Іспанія шукає таланти, зворушивши історією про війну у своїй рідній країні. Юна артистка довела до сліз усю залу зворушливою промовою після номера.

Правила шоу давно всім відомі – Злату оцінювали чотири журі, які також не стримали емоцій. Виставляли оцінки Рісто Мехіде, співачка Едурне, акторка Паула Ечеваррія та комік Дані Мартінес.

Перед своїм виступом маленька Злата заявила, що присвячує свій номер усім українським дітям та всій Україні.

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Балерина показала свою майстерність, чим здивувала зал – журі та глядачі мовчки дивилися на виступ дівчинки.

Після свого номера Злата не розгубилася, і привернула увагу зворушливою промовою.

– Дякую всім велике за підтримку. Сподіваюся, війна в Україні скоро закінчиться, і я повернуся додому. Сподіваюся, що ви допоможете Україні, наскільки це можливо. Я сумую за всіма своїми друзями, і сподіваюся, що ми скоро всі зустрінемося, – сказала маленька українка.

Промова вразила не лише глядачів у залі, а й членів журі – співачку Едурне довелося заспокоювати її колегам. Журі вирішили дати шанс виграти у шоу та натиснули на золоту кнопку – Злата пройшла далі.

На тлі вдалого виступу до дівчинки на сцену вибігла її мама – вона прийшла підтримати свою доньку та вбралась у вишиванку.

Нагадаємо, що українські діти не бояться виступати на міжнародних конкурсах – на Дитяче Євробачення Україну поїде представляти Злата Дзюнька. У вересні юна співачка виконала пісню Незламна, і тепер представлятиме нашу країну на конкурсі 11 грудня в Єревані.