Украинка Злата Хоменко покорила шоу Испания ищет таланты, растрогав историей о войне в своей родной стране. Юная артистка довела до слез весь зал трогательной речью после номера.

Правила шоу давно всем известны — Злату оценивало четыре жюри, которые также не сдержали эмоций. Выставляли оценки Ристо Мехиде, певица Эдурне, актриса Паула Эчеваррия и комик Дани Мартинес.

Перед своим выступлением маленькая Злата заявила, что посвящает свой номер всем украинским детям и всей Украине.

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Балерина показала свое мастерство, чем удивила зал — жюри и зрители молча смотрели на выступление девочки.

После своего номера Злата не растерялась, и привлекла к себе внимание трогательной речью.

— Спасибо всем большое за поддержку. Надеюсь, война в Украине скоро закончится, и я вернусь домой. Надеюсь, что вы поможете Украине по возможности. Я скучаю по всем своим друзьям, и надеюсь, что мы скоро все встретимся, — произнесла маленькая украинка.

Речь поразила не только зрителей в зале, но и членов жюри — певицу Эдурне пришлось успокаивать ее коллегам. Жюри решили дать шанс выиграть в шоу и нажали на золотую кнопку — Злата прошла дальше.

На фоне удачного выступлениея к девочке на сцену выбежала ее мама — она пришла поддержать свою дочь, нарядившись в вышиванку.

Напомним, что украинские дети не боятся выступать на международных конкурсах — на Детское Евровидение Украину поедет представлять Злата Дзюнька. В сентябре юная певица исполнила песню Незламна, и теперь будет представлять нашу страну на конкурсе 11 декабря в Ереване.