Суспільне мовлення назвало имя победителя в Нацотборе на международный конкурс Детское Евровидение 2022. Украину представит Злата Дзюнька.

Юная певица исполнила песню Незламна, и теперь будет представлять Украину на конкурсе, который состоится в 11 декабря в Ереване, столице Армении.

Известно, что в Нацотборе принимало участие пятеро детей, а победителя определили с помощью онлайн-голосования телезрителей и оценок жюри. Известно, что Злата и DJ Polіnka получили одинаковое количество баллов, из-за чего пришлось проводить дополнительный раунд голосования жюри.

Известно, что в состав жюри вошли Кристина Соловий, Мирослава Салий и Анжелика Рудницкая — их выбирали украинцы путем голосования.

Напомним, что первое Детское Евровидение провели в 2003 году — тогда определились и с правилами. В конкурсе могут принимать участие дети возрастом до 14 лет. В отличие от оригинального Евровидения, страна-победитель не получает право на проведение конкурса в следующем году, а представитель должен иметь гражданство своей страны, за которую он выступает.

Для участников конкурса также предусмотрен дресс-код — одежда не должна выглядеть как для взрослых.

Украинцы постепенно завоевывают все больше наград в сфере музыки и развлечений — к примеру, украинский оператор Никита Кузьменко получил награду MTV Video Music Awards 2022. Он получил ее за работу над клипом Гарри Стайлза на песню As It Was.