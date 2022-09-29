Співачка і ведуча Оля Цибульська в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіла, що думає про артистів, які після 2014 року виступали в РФ, а зараз каються.

Артистка зазначає, 24 лютого біда прийшла в дім до кожного, тому осторонь залишитися ніхто не зміг.

– Повномасштабна війна торкнулася всіх. Є люди, які тільки так усвідомлюють різницю між чорним і білим. Голубам миру підсмажило власну ду*у, – наголосила Оля.

Багато зірок після 24 лютого почали масово записувати пісні українською та перекладати свої російськомовні треки. Цибульська зізналася, як ставиться до такого і чи не вбачає в цьому спробу “перевзутися”.

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Каже, на початку, коли шоу-бізнес раптом почав масово загортатися в патріотизм, її штормило. Чіпляло за живе, як слухачі підносили до неба тих, хто нарешті заспівав українською, відмовився від ротацій і гастролей в РФ. А ті, хто ніколи туди не рвався, або вічно вкладався в рідне – залишилися за кадром.

– З часом я себе опанувала. І попросила у небес, щоб ті зміни, які зробили колеги, були дійсно обумовлені щирою любов’ю, усвідомленням помилок, а не російським ринком, який просто відпав, як опція для заробітків. З дитинства вірю в український шоу-бізнес. І він дійсно нарешті стає таким. Я готова заради цього закрити очі на деяких хайполовів.

Повне інтерв’ю Олі Цибульської – читайте на Фактах ICTV. Артистка розповіла, чому вирішила розкрити особистість свого чоловіка саме зараз і що змінилося в їхньому сімейному житті після цього.