Українська співачка Надя Дорофєєва випустила свій перший сольний альбом під назвою Сенси. Артистка заявила, що кожен знайде щось для себе.

Нові треки вже доступні на сервісі YouTube Music.

– За ці пів року змінилося все: від музики та текстів до особистого. У цих піснях я переживала досвід минулого, поверталася у дитинство, згадувала важливі моменти та важливих для себе людей. Це потрібно, щоб знайти шлях до майбутнього, нові сенси. Сподіваюся, що у цих піснях ви знайдете щось своє, – зізналася Дорофєєва.

Альбом охоплює10 пісень. Приміром, у підбірку увійшла пісня Різнокольорова – це перероблений трек Raznotsvetnaya, який був випущений до війни й зібрав понад 5 млн переглядів на YouTube. Артистка створила його за допомогою фанатів, які надали свої версії інтерпретації пісні українською мовою.

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Також до списку потрапила і пісня Крапають – за словами Дорофєєвої, це найемоційніший трек у добірці. Артистка в процесі написання вивільнила свої страхи, біль та переживання, накоплені за час війни з Росією.

На початку вересня артистка розповіла більше про своє життя – Дорофєєва прокоментувала роман з Кацуріним. Зірка заявила, що вони кохають одне одного, але не любить чорний піар.