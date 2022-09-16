Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Досвід минулого та моменти з життя: Надя Дорофєєва випустила україномовний альбом Сенси

16 Вересня 2022, 11:20
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Надя Дорофеева

Українська співачка Надя Дорофєєва випустила свій перший сольний альбом під назвою Сенси. Артистка заявила, що кожен знайде щось для себе.

Нові треки вже доступні на сервісі YouTube Music.

– За ці пів року змінилося все: від музики та текстів до особистого. У цих піснях я переживала досвід минулого, поверталася у дитинство, згадувала важливі моменти та важливих для себе людей. Це потрібно, щоб знайти шлях до майбутнього, нові сенси. Сподіваюся, що у цих піснях ви знайдете щось своє, – зізналася Дорофєєва.

Альбом охоплює10 пісень. Приміром, у підбірку увійшла пісня Різнокольорова – це перероблений трек Raznotsvetnaya, який був випущений до війни й зібрав понад 5 млн переглядів на YouTube. Артистка створила його за допомогою фанатів, які надали свої версії інтерпретації пісні українською мовою.

Зараз дивляться

Також до списку потрапила і пісня Крапають – за словами Дорофєєвої, це найемоційніший трек у добірці. Артистка в процесі написання вивільнила свої страхи, біль та переживання, накоплені за час війни з Росією.

На початку вересня артистка розповіла більше про своє життя – Дорофєєва прокоментувала роман з Кацуріним. Зірка заявила, що вони кохають одне одного, але не любить чорний піар.

Читайте також:
Досвід минулого та моменти з життя: Надя Дорофєєва випустила україномовний альбом СенсиКузьма пишався б: Дорофєєва переспівала легендарну пісню Скрябіна

Теги
Музичний альбом Надя Дорофєєва
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь