Украинская певица Надя Дорофеева впервые прокомментировала роман с ресторатором Михаилом Кацуриным. Артистка заявила, что к расставанию с Дантесом все шло месяцами, но они сумели сохранить теплые отношения. Правда, по публикациям украинских звезд такого не скажешь.

В интервью ЖВЛ певица рассказала, что долго обсуждали расставание с музыкантом, ведь их отношения превращались в дружеские.

— Мы общались с Вовой об этом последние полгода. Мы поняли это, но дали отношениям еще один шанс. Самое худшее — это когда тебе комфортно с человеком, но отношения не работают, — рассказала Надя.

Новость о том, что Дорофеева и Дантес расстались, взбудоражила сеть — за более чем месяц до этого пара отдыхала вместе в Мексике. Правда, тогда они и поняли, что отношениям наступил конец — путешествие было скорее дружеским.

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После новости о расставании, в сети появились слухи о новом избраннике Нади — речь идет о Михаиле Кацурине, который также расстался со своей женой Дашей в марте 2022 года. Пары крепко дружили, и даже вместе путешествовали и отдыхали, так что Дорофеева знала ресторатора достаточно хорошо.

Слухи подтвердили и снимок Нади с Михаилом — пара обнималась и целовалась на улицах Португалии весной этого года. По словам певицы, все это создало облако негатива вокруг нее.

— Я не из тех, кто любит такой пиар — очень много выдуманных историй и негатива. От услышанного про себя я была в шоке — люди просто придумывали истории, особенно когда злятся, — добавила артистка.

Дорофеева призналась, что решила заявить о своих новых отношениях с Кацуриным для прекращения хейта.

— Все очень просто. Мы влюбились. Люди придумывают много разных историй. Некоторые неправдивые, а в других есть немного истинны. Но это моя жизнь, — заявила Надя.

Напомним, что на днях подтвердили свои отношения Дантес и Даша Кацурина. Дизайнер призналась в любви певцу, а также очень скучает по артисту.