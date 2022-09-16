Украинская певица Надя Дорофеева выпустила свой первый сольный альбом под названием Сенси. Артистка заявила, что каждый в нем найдет что-то для себя.

Новые треки уже доступны на сервисе YouTube Music.

— За эти полгода изменилось все: от музыки и текстов до личного. В этих песнях я переживала опыт прошлого, возвращалась в детство, вспоминала важные моменты и важных для себя людей. Это нужно, чтобы найти путь к будущему, новые смыслы. Надеюсь, что в этих песнях вы найдете что-то свое, — призналась Дорофеева.

Альбом включает 10 песен. К примеру, в подборку вошла песня Різнокольорова — это переделанный трек Raznotsvetnaya, который был выпущен до войны и собрал более 5 млн просмотров на YouTube. Артистка создала его с помощью фанатов, которые предоставили свои версии интерпретации песни на украинский язык.

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Также в список попала и песня Крапають — по словам Дорофеевой, это самый эмоциональный трек в подборке. Артистка в процессе написания высвободила свои страхи, боль и переживания, накопленные за время войны с Россией.

В начале сентября артистка рассказала больше о своей личной жизни — Дорофеева прокомментировала роман с Кацуриным. Звезда заявила, что они любят друг друга, но не любит черный пиар.