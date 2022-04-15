Продюсер гурту Tvorchi Петро Заставний та засновник сайту theylovewar.com пояснив, чому ведуча Регіна Тодоренко та співачка Ані Лорак не називають вторгнення РФ в Україну війною.

На платформі theylovewar.com наводиться список публічних осіб, які не висловилися проти війни. На сайті можна побачити як російських селебриті, так і українських. У перших рядках фігурує і Ані Лорак із Регіною Тодоренко.

– Чому вони в перших рядках – це банально. Їх першими нам почали скидати люди та просили додати на сайт. Щодо них дуже багато запитів. Можливо, всі думали, що це такі особи, які обов’язково говоритимуть про війну, – наголосив Заставний.

Він згадав скандали, пов’язані з Тодоренко, зазначивши, що на цьому тлі вона завжди робила хайп, через що втратила співпрацю з багатьма брендами.

– Я думаю, що тут історія про те, що вона побоїться, що це знову повториться. Вона розуміє, що до України їй дороги немає. Тепер боїться тільки за свій дохід та чоловіка, – сказав Петро.

Нагадаємо – і Ані Лорак, і Регіна Тодоренко родом із України, однак жодна не назвала те, що відбувається в нашій країні, справжньою назвою. Артистки тривалий час живуть у РФ і будують там кар’єру.

Якщо Ані Лорак зовсім мовчить, то Регіна намагається виправдати своє мовчання. То вона каже, що переживає за родину в Одесі, то збирає допомогу.

Нещодавно вона спробувала прокоментувати своє мовчання. Тодоренко сказала, що в неї з чоловіком різні погляди на війну, а оскільки вони не можуть дійти консенсусу, то й політичних тем вирішили не торкатися. Чоловік Регіни – російський співак Влад Топалов.

Фото: Петро Заставний