Продюсер группы Tvorchi Петр Заставный и основатель сайте theylovewar.com объяснил, почему ведущая Регина Тодоренко и певица Ани Лорак не называют вторжение РФ в Украину войной.

На платформе theylovewar.com указан список публичных личностей, которые не высказались против войны. На сайте можно увидеть как российских селебрити, так и украинских. В первый строчках фигурирует и Ани Лорак с Региной Тодоренко.

— Почему они в первых строчках — это банально. Их первыми нам начали скидывать люди и просили добавить на сайт. Относительно них очень много запросов было. Возможно, все думали, что это такие личности, которые обязательно будут говорить про войну, — отметил Заставный.

Он вспомнил скандалы, связанные с Тодоренко, отметив, что на их фоне она всегда делала хайп, из-за чего потеряла сотрудничество со многими брендами.

— Я думаю, что тут история как раз о том, что она побоится, что это вновь повторится. Она понимает, что в Украину ей дороги нет. Теперь боится только за свой доход и мужа, — сказал Петр.

Напомним — и Ани Лорак, и Регина Тодоренко родом с Украины, однако ни одна, ни вторая не назвали происходящее в нашей стране войной. Артистки продолжительное время живут в РФ и строят там карьеру.

Если Ани Лорак молчит вовсе, то Регина пытается оправдать свое молчание. То она говорит, что переживает за семью в Одессе, то собирает помощь.

Недавно она все таки попыталась прокомментировать свое молчание. Так, Тодоренко сказала, что у нее с мужем разные взгляды на войну, а поскольку они не могут прийти к консенсусу, то и политические темы решили не затрагивать. Муж Регины — российский певец Влад Топалов.

Фото: Петр Заставный