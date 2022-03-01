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Про Путіна “забула”. Ані Лорак порушила мовчання на шостий день війни в Україні

1 Березня 2022, 20:58
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Про Путіна “забула”. Ані Лорак порушила мовчання на шостий день війни в Україні

Співачка Ані Лорак, яка давно живе та робить кар’єру в Росії, через шість днів нарешті висловилася про війну в Україні. Щоправда, назвати Росію агресором досі не наважилася.

У своєму Instagram вона опублікувала фото маленьких дітей із бомбосховища.

– Мої улюблені брати та сестри! В Україні триває війна! Війна вбивча та руйнівна, щодня гинуть мирні люди і що найстрашніше – діти! Я українка, я мати, мої близькі зараз в Україні під обстрілами, як мільйони українців.

 

Моє серце зараз з кожним із тих, хто страждає від цього жаху! Я благаю зупинити цю безглузду, нікому не потрібну війну!

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Ані Лорак народилася і побудувала кар’єру в Україні. Після початку війни на Донбасі та окупації Криму вона продовжила виступати в Росії та отримувати там нагороди. Потім поїхала туди жити.

Через сім років Ані Лорак вперше дала концерт в Україні, а потім презентувала пісню українською мовою.

Сама співачка такий тривалий “бойкот” її виступів в Україні пов’язала з “політичним замовленням” від людей, які нібито їй заздрили. Ані Лорак додала, що ображена на українських колег, які у складний час її не підтримали.

24 лютого 2022 року Росія розпочала в Україні війну. У той час, коли українські та російські артисти говорили слова підтримки та закликали Путіна зупинити агресію та припинити вбивства мирних жителів, Ані Лорак обмежилася картинкою “Stop war”.

Після того, як у мережу злили номери телефонів артистів, які підтримали війну та режим Путіна, Ані Лорак таки довелося висловитись.

Теги
Ані Лорак , Війна в Україні , Володимир Путін
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