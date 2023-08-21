Співачка Надя Дорофєєва відверто поговорила про материнство і пофантазувала над ім’ям для свого первістка. Схоже, артистка ще не замислювалася над цим питанням, тому запитання застало її зненацька.

Під час розмови в ефірі Наше радіо, ведуча торкнулася особистого життя артистки: логічно, що після весілля з Кацуріним фанатам буде цікава тема їхніх дітей. Так, Надю запитали, як би вона назвала свого первістка – Михайлом чи Володимиром? Це був явний натяк на імена Дантеса і Кацуріна, але Дорофєєва відмовилася від двох варіантів і запропонувала свій.

– Якщо чесно, то жоден із варіантів. Це було б ім’я, мені здається, Марк. Ніколи про це не думала, чисто випадково зараз назвала, – зізналася зірка.

Раз уже торкнулися теми дітей, то Надю запитали, чи готова вона стати мамою. На це 33-річна співачка заявила, що готова.

Нагадаємо, що тільки на початку літа Кацурін і Дорофєєва одружилися. Вони зустрічалися трохи більше року, а ось знайомі були досить давно – коли була в парі з Дантесом, Надя дружила з Михайлом, який разом із Дашею Кацуріною виховував двох дітей.

Надя також любить згадувати і своє дитинство – нещодавно Дорофєєва показала знімки з юності, пропонуючи фанатам порівняти її стиль в одязі. Багато хто зазначив, що смак не змінився.