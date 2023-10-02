Украинская певица Надя Дорофеева отреагировала на слухи о своей беременности.

В TikTok она обнародовала видео, на котором показала заголовки в СМИ, где утверждается, что артистка ждет первенца.

Отметим, что Дорофеева не подтвердила и не опровергла эту информацию.

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В ролике она потанцевала под свой трек Кохаю, але не зовсім. Певица предстала в джинсах, синей кофте и в коротком белом топе, в котором видно ее плоский живот.

— Доброе утро, как говорится, — лаконично подписала видео артистка.

Ранее о вероятной беременности Нади Дорофеевой сообщил блогер Богдан Беспалов. По его словам, звезду заметили на приеме у врача, который, собственно, и занимается этим вопросом.

Также блогер заметил, что в последнее время Дорофеева публикует фотографии в более сдержанной одежде.