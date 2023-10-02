Надя Дорофєєва вагітна – ЗМІ

У мережі з’явилася інформація, що співачка Надя Дорофєєва вагітна.

Про це повідомив блогер Богдан Беспалов із посиланням на власні джерела. За його словами, зірку помітили на прийомі у лікаря, який, власне, і займається цим питанням.

Також блогер зауважив, що останнім часом на своїй сторінці в Instagram Дорофєєва публікує світлини в більш стриманому одязі.

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– Якщо це правда, Надю, я хочу тебе привітати. Це чудова подія в житті. Хочу побажати тобі бути щасливою і насолоджуватися материнством. Все одно рано чи пізно це станеться. Тому бажаю тобі справжнього сімейного щастя, – сказав Беспалов.

Сама Дорофєєва чутки про свою вагітність не коментувала. Факти ICTV звернулися за коментарем до співачки.

Нещодавно Дорофєєва заявила, що готова до материнства. Також вона пофантазувала над ім’ям для свого первістка.

Нагадаємо, на початку літа Надя Дорофєєва вийшла заміж за ресторатора Михайла Кацуріна. Вони зустрічалися трохи більше року, а ось знайомі були досить давно.