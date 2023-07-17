Співачка Надя Дорофєєва показала себе без макіяжу і закликала дівчат приймати й любити свою зовнішність. Знімком без фільтрів і фотошопу зірка поділилася в Instagram, відповідаючи на запитання підписників.

Так, на першому фото Надя показала своє обличчя великим планом, щоб показати всю натуральність і природність. Підписники оцінили такий крок і подякували за знімок, адже зараз багато хто женеться за ідеальною картинкою, змушуючи багатьох інших користувачів Instagram почуватися гірше.

– Дякую. Тепер я знаю, що пори є не тільки в мене, – звернулася до Дорофєєвої підписниця.

Сама Надя вважає, що потрібно приймати свій зовнішній вигляд і бути впевненою у своїй красі.

– Хочу, щоб ми, дівчатка, любили та приймали себе такими, якими є. З усіма нашими порами, розтяжками і неідеальним волоссям. Дівчата, ви прекрасні, – заявила співачка.

Нині до артистки підвищена увага на тлі важливої події в її житті – Дорофєєва та Кацурін одружилися. Для цього зірка з’явилася у весільній бежевій сукні та фаті до підлоги. Михайло одягнувся скромніше – костюм-трійка, кепка й кеди.

Примітно, що за це Кацуріна розкритикували – не найвдаліше вбрання на весілля, на думку користувачів Instagram. За нього заступилася Надя – вона заявила, що вони навіть пошили на замовлення йому костюм, але так і не використали для церемонії.