Певица Надя Дорофеева показала себя без макияжа и призвала девушек принимать и любить свою внешность. Снимком без фильтров и фотошопе звезда показала в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

Так, на первом фото Надя показала свое лицо крупным планом, чтобы показать всю натуральность и естественность. Подписчики оценили такой шаг и поблагодарили за снимок, ведь сейчас многие гонятся за идеальной картинкой, заставляя многих других пользователей Instagram чувствовать себя хуже.

— Спасибо. Теперь я знаю, что поры есть не только у меня, — обратилась к Дорофеевой подписчица.

Сама Надя считает, что нужно принимать свой внешний вид и быть уверенной в своей красоте.

— Хочу, чтобы мы, девочки, любили и принимали себя такими, какими есть. Со всеми нашими порами, растяжками и неидеальными волосами. Девушки, вы прекрасны, — заявила певица.

Сейчас к артистке повышенное внимание на фоне важного события в ее жизни — Дорофеева и Кацурин поженились. Для этого звезда показалась в свадебном бежевом платье и фате в пол. Михаил оделся поскромнее — костюм “тройка”, кепка и кеды.

Примечательно, что за это Кацурина раскритиковали — не самый удачный наряд на свадьбу по мнению пользователей Instagram. За него заступилась Надя — она заявила, что они даже пошили на заказ ему костюм, но так и не использовали для церемонии.