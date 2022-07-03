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Дорн о родственниках из России: После Путина они будут жить другой пропагандой

3 июля 2022, 16:45
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Іван Дорн

Иван Дорн признался, что не общается с частью родственников, живущими в России, из-за их позиции по войне. Сейчас певец поддерживает связь только с двумя братьями.

– Один брат уехал из России, сейчас он в Турции. Он пытается объяснить своим родителям, что происходит на самом деле. Но они приводят аргументами, что смотрят телевизор. Они слишком адаптивны и после Путина будут жить другой пропагандой. Чтобы все было спокойно. Это угроза войны, которой кормили еще со времен Холодной войны, – рассказал Дорн в интервью Слава+.

Вместе с тем Иван Дорн заявил, что не считает Юрия Дудя пропагандистом, тогда как о Ксении Собчак говорить отказался.

– Я не считаю, что Дудь пропагандист. Но не могу говорить об этом со 100% уверенностью. Я думаю, что он хочет, чтобы Россия была нормальной, не путинской страной. Он делает все для этого. Он переживает за будущее России, но он не пропутинский. Он сейчас в Европе, там вся его семья.

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В интервью артист также рассказал, что практически вся его семья сейчас в Украине. Однако жена Анастасия и двое детей — Василиса и Иван — находятся во Франции.

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Источник
Люкс ФМ
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Иван Дорн
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