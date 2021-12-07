Украинский певец Иван Дорн высказался о войне между Украиной и Россией.

В интервью Дмитрию Гордону артист признался, что тяжело воспринял события 2014 года.

— Я это воспринимаю как полный п**дец. У меня в голове до сих пор не укладывается то, что мы после всех событий сейчас остаемся без Донецкой и Луганской областей, без Крыма. То, что на Донбассе идет военный конфликт, и то, что между Украиной и Россией по факту происходит война — это полный п**дец. Вот что я чувствую, — сказал Дорн.

Иван продолжил гастролировать по России после агрессии, объяснив это тем, что в первую очередь он — украинский артист.

— Когда я выхожу на сцену где-то за границей, то в первую очередь — как представитель украинской культуры… Я не считаю, что своими выступлениями в России, я каким-то образом вызываю у них там агрессию к Украине. Я наоборот считаю, что это некая прививка от агрессии, поскольку очень важно, чтобы они слышали украинский голос и знали нашу культуру, — отметил певец.

Дорн сказал, что при общении с людьми в России, он не чувствует ненависти к украинцам.

— Есть важный фактор. Агрессии нет, они все жалеют, что так произошло у нас. Они одновременно и понимают, и нет. Далеко не все понимают, что у нас происходит. Первое, что должны понять такие люди — это то, что Украина и Россия не одно и тоже. Таких, кто так думает, очень много, — сказал артист.

Иван отметил, что когда все поймут то, что Украина — это отдельное независимое государство со своей историей и культурой, тогда война закончится.

Стоит отметить, что в 2017 году в интервью Юрию Дудю Дорн назвал Украину и Россию братьями, между которыми произошла ссора. А свое выступление на Новой волне в 2014 году с тризубцем на груди Иван описал как “не попасть впросак”.

Ранее Иван Дорн рассказал, почему долго скрывал жену и детей от общественности. Певец отметил, он не любит когда лезут в его личную жизнь, поэтому им долго пришлось привыкать к тому, что журналисты будут пытаться узнать что-либо.

Также музыкант подчеркнул, что семья — это предмет гордости.