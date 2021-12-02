Я плакав йому в обличчя: Іван Дорн про зустріч із Фаррелом Вільямсом

Співак Іван Дорн розкрив подробиці зустрічі з американським виконавцем Фаррелом Вільямсом у Шанхаї у 2017 році.

В інтерв’ю Славі Дьоміну Дорн розповів, як разом із Дмитром Монатиком та Яною Рудковською стояв у черзі за фото з Фаррелом Вільямсом.

Коли настала черга співаків фотографуватися з кумиром, перед ними зненацька постала Яна. Тоді Монатик не розгубився і поступився своїм місцем у черзі Дорну.

– Ми з Дімою подивилися один на одного, і він каже “Я пропущу”. Я навіть не встиг сформулювати, чи готовий я на це чи ні. І я залишив би цей момент, тому що я знаю, що для Діми Фаррел не менш значущий, ніж для мене, і що ця фігура відіграла дуже важливу роль у нашому музичному світогляді.

Мабуть, такий вчинок зробив зустріч Дорна з Вільямсом ще емоційнішою.

– Цей коннект у мене стався під час рукостискання з Фаррелом Вільямсом – за мене та за Діму відразу ж. Я за нас двох говорив йому, плакав, дивлячись в обличчя, і говорив “Дякую за всю музику. У цьому рукостисканні – вся подяка від усіх музикантів, яких я знаю. Які захоплюються тобою і які дякують тобі за те, що ти зробив”. І тут я починаю плакати. Я ридав страшно, – згадує Дорн.