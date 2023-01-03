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Допоможе забути Пітта: Анджеліну Джолі помітили в компанії 26-річного актора

3 Січня 2023, 20:24
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Джоли и Маска

Анджеліну Джолі помітили разом з актором Полом Мескалем – вони разом насолоджувалися кавою в Лондоні. Зоряну пару помітив один із фанатів Пола.

Так, Джолі також зараз незаміжня після розлучення з Бредом Піттом, і вона насолоджувалася компанією ірландського актора, відомим за роль Коннелла в серіалі Нормальні люди від BBC.

Джоли

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Пізніше до них приєдналася 16-річна дочка Джолі Шайло, яка, схоже, також брала участь у розмові.

Трійцю побачили у кафе після виступу Мескала у п’єсі Трамвай Бажання у театрі Алмейда.

І хоча це не було схоже на романтичну зустріч через присутність дочки Джолі, пару помітили відразу після новини про розлучення Пола зі своєю нареченою Фібі Бріджерс. Відомо, що вони розлучилися після двох років спільного життя, але про це вирішили не розповідати.

Так, після цього Фібі була помічена у компанії коміка Бо Бернема, а Мескал – з Анджеліною.

Нагадаємо, що Джолі нещодавно розкрила правду стосунків із Піттом – наприкінці серпня вона подала до суду на ФБР через припинення розслідування сімейного скандалу з Бредом. За її заявами, ще 2016 року Бред Пітт перебував у стані алкогольного сп’яніння, і в туалеті літака схопив Джолі за голову і тряс за плечі. Це сталося через суперечку, яка стосувалася одного з дітей пари.

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