Анджелину Джоли заметили вместе с актером Полом Мескалем — они вместе наслаждались кофе в Лондоне. Звездную пару заметил один из фанатов Пола.

Так, Джоли также сейчас не замужем после развода с Брэдом Питтом, и она наслаждалась компанией ирландского актера, известным по роли Коннелла в сериале Нормальные люди от BBC.

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Позже к ним присоединилась 16-летняя дочь Джоли Шайло, которая, похоже, тоже участвовала в разговоре.

Троицу увидели в кафе после выступление Мескала в пьесе Трамвай Желание в театре Алмейда.

И хотя это не было похоже на романтическую встречу из-за присутствия дочери Джоли, пару заметили сразу после новости о расставания Пола со своей невестой Фиби Бриджерс. Известно, что они расстались после двух лет совместной жизни, но об этом они решили не рассказывать.

Так, после этого Фиби была замечена в компании комика Бо Бернема, а Мескал — з Анджелиной.

Напомним, что Джоли недавно раскрыла правду отношений с Питтом — в конце августа она подала в суд на ФБР из-за прекращения расследования семейного скандала с Брэдом. По ее заявлениям, еще в 2016 году Бред Питт находился в состоянии алкогольного опьянения, и в туалете самолета схватил Джоли за голову и тряс за плечи. Это случилось из-за соры, которая касалась одного из детей пары.