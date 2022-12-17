Американська акторка Анджеліна Джолі йде з посади посла доброї волі Організації Об’єднаних Націй у справах біженців. Вона пропрацювала в організації понад 20 років.

У спільній заяві з Джолі УВКБ ООН похвалило її за “невтомну” роботу в понад 60 місіях у різних країнах, зокрема Ємені і Буркіна-Фасо, і назвало її “одним із найвпливовіших прибічників прав біженців”.

Джолі додала, що вдячна за привілей і можливість працювати з організацією.

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— Я продовжуватиму робити все, що в моїх силах надалі, щоб підтримати біженців та інших переміщених осіб. Після 20 років роботи в системі ООН я відчуваю, що настав час для мене працювати інакше, безпосередньо взаємодіяти з біженцями та місцевими організаціями та підтримувати їхні рішення, — сказала вона.

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді сказав, що Джолі тривалий період була важливим гуманітарним партнером УВКБ ООН.

На своїй сторінці в Instagram Джолі написала, що біженці – це люди, якими вона захоплюється найбільше у світі. Вона зазначила, що працюватиме з організаціями, які очолюють люди, які найбільше постраждали від конфлікту, і які дають їм найбільше право голосу.

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47-річна Джолі відома своєю гуманітарною діяльністю, а також акторською кар’єрою. Вона є лауреаткою двох премій Оскар та трьох премій Золотий глобус.

Вона працювала в УВКБ ООН з 2001 року, а в 2012 році була призначена спеціальним представником організації.

У квітні Анджеліна Джолі відвідала Україну. Спочатку її помітили в одному із кафетеріїв Львова. Акторка зустріла переселенців на львівському вокзалі, відвідала волонтерів, психологів та лікарів.

Джерело: ООН