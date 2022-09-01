У 2022 році навчання для дітей України буде з обмеженнями. Багато школярів та студентів підуть до навчальних закладів за кордоном через повномасштабну війну в рідній країні.

Діти зірок українського шоу-бізнесу не виняток, багато хто зі спадкоємців селебриті вперше йде до школи чи університету, або ж змінює навчальний заклад через ситуацію, що склалася. Проте не всі артисти вирішили відвезти своїх діток до інших країн, є й ті, що залишилися в Україні та обрали вітчизняну освіту.

Куди вступили діти зірок, і в яких країнах навчатимуться сини та доньки знаменитостей – в матеріалі.

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Старша донька співачки Ольги Полякової, 17-річна Марія Полякова, в 2022 році першокурсниця. Дівчинка ще до війни розглядала варіант навчання за кордоном.

Вона навчатиметься в Лондоні в музичному університеті BMus.

Донька телеведучого Олександра Педана 17-річна Валерія розглядала багато університетів, де могла б навчатися. Разом із батьком вони здійснили тур вишами України.

В одному дівчинка була впевнена точно – отримати освіту хоче в рідній країні. Вибір пав на два університети – Києво-Могилянська академія та Львівська політехніка.

Сам ведучий казав, що хотів би, щоб Валерія обрала другий варіант, оскільки в неї має бути своє повноцінне життя, а у Києві вона буде з батьками.

Сини телеведучого СТБ Григорія Решетніка – дев’ятирічний Іван та п’ятирічний Дмитро залишаться навчатися в Україні, а саме – у столиці. Про це розповіла дружина шоумена Христина.

За її словами, вони розглядали кілька варіантів – Івано-Франківськ, Київ чи закордон. Каже, їхати з України не хочуть, оскільки родина має бути разом, а Григорій нікуди не поїде.

– За кордоном я себе і нас не бачу, бо Гриша нікуди не поїде, а родина має бути разом. У Франківську чудово, батьки поряд, але коханий працює у Києві і знову ж таки – сім’я має бути разом. Тому ми повертаємось із дітьми до Києва. Учитимемося там. І на цьому крапка, – говорила Решетник.

Донька тренера Аніти Луценко – шестирічна Мія – першокласниця. До школи дівчинка піде у Великій Британії, де наразі перебуває з мамою. Проте спортсменка сподівається, що закінчить перший клас дівчинка в Україні.

– Для мене завжди було дуже важливо почати і закінчити в одній школі з тими ж друзями, це мій вдалий досвід, і я завжди цього бажала для Мії. Це було найголовніше в останні роки приготувань до школи… Я сподіваюся, що Мія розпочне у Британії, а закінчить школу в Україні – дуже вірю і цим живу, – зазначила Луценко.

Шестирічна донька співачки Тоні Матвієнко та співака Арсена Мірзояна Ніна пішла до першого класу у Великій Британії ще на початку червня.

Тоді виконавиця сказала, що не може залишати дівчинку без знань до осені, проте висловила сподівання, що 1 вересня та переступить поріг першого класу в Україні.

Син співачки Санти Дімопулос та ведучого Андрія Джеджули – 13-річний Даніель продовжить навчання за кордоном.

Хлопчик навчатиметься у Франції в школі Nice International School.