В 2022 году учеба для украинских детей будет с ограничениями. Многие школьники и студенты пойдут в учебные заведения за границей из-за полномасштабной войны в родной стране.

Дети звезд украинского шоу-бизнеса не исключение, многие из наследников селебрити впервые идут в школу или университет, или же меняют учебные заведения из-за сложившейся ситуации. Однако не все артисты решили увезти своих отпрысков в другие страны, есть и те, которые остались в Украине и выбрали отечественное образование.

Куда поступили дети звезд и в какие странах будут учиться сыновья и дочери знаменитостей — в материале.

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Старшая дочь певицы Ольги Поляковой, 17-летняя Мария Полякова, в 2022 году первокурсница. Девочка еще до войны рассматривала вариант обучения за границей.

Она будет учиться в Лондоне в музыкальном университете BMus.

Дочь телеведущего Александра Педана 17-летняя Валерия рассматривала много университетов, в которых могла бы учиться. Вместе с отцом они совершили тур во вузам Украины.

В одном девочка была уверенна точно — получать образование хочет в родной стране. Выбор пал на два университета — Киево-Могилянская академия и Львовская политехника.

Сам ведущий говорил, что хотел бы, чтобы Лера выбрала второй, поскольку у нее должна быть своя полноценная жизнь, а в Киеве она будет с родителями.

Сыновья телеведущего СТБ Григория Решетника — девятилетний Иван и пятилетний Дмитрий останутся учится в Украине, а именно — в столице. Об этом рассказала жена шоумена Кристина.

По ее словам, они рассматривали несколько вариантов — Ивано-Франковск, Киев или заграница. Говорит, уезжать из Украины не хотят, поскольку семья должна быть вместе, а Григорий не поедет точно.

— За границей я себя и нас не вижу, потому что Гриша никуда не поедет, а семья должна быть вместе. Во Франковске отлично, родители рядом, но любимый работает в Киеве и опять же — семья должна быть вместе. Поэтому мы возвращаемся с детьми в Киев. Будем учиться там. Решено и точка, — рассказала Решетник.

Дочь тренера Аниты Луценко — шестилетняя Мия — первоклассница. В школу девочка пойдет в Великобритании, где сейчас находится с мамой. Однако спортсменка надеется, что закончит первый класс девочка в Украине.

— Для меня всегда было очень важно начать и закончить в одной школе с теми же друзьями, это мой удачный опыт, и я всегда этого хотела для Мии. Это было самое главное в последние годы приготовлений в школу… Но все пошло не так… Я надеюсь, что Мия начнет в Британии, а закончит школу в Украине — очень верю и этим живу, — отметила Луценко.

Шестилетняя дочь певицы Тони Матвиенко и певца Арсена Мирзояна Нина пошла в первый класс в Великобритании еще в начале июня.

Тогда исполнительница сказала, что не может оставлять девочку без знаний до осени, однако выразила надежду, что 1 сентября та переступит порог первого класса в Украине.

Сын певицы Санты Димопулос и ведущего Андрея Джеджулы — 13-летний Даниэль продолжит обучение за границей.

Мальчик будет учиться во Франции в школе Nice International School.