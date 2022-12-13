Стан американського актора Брюса Вілліса різко погіршився. Зірка бойовиків мало, що може сказати і багато чого не розуміє з того, що кажуть інші.

Родина стривожена станом 67-річного Брюса, тому вони намагаються проводити якнайбільше часу разом.

Крім того, ексдружина актора, акторка Демі Мур перебуває у постійному контакті з ним та його дружиною, моделлю Еммі Геммінг.

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– Вона використовує будь-яку нагоду, щоб провести з ним час. Якщо її немає поруч, вона дзвонить, щоб Брюс міг чути її голос… Вони знають, що він не буде поряд вічно. Тому вони дорожать кожним моментом, – розповіло близьке до актора джерело.

Бувають дні, коли у Вілліса трапляються проблиски, але вони короткі та рідкісні.

– Брюс мало, що може сказати, і не схоже, що він розуміє багато з того, що кажуть інші… Здається, він все більше віддаляється від них і це розбиває їхні серця, – додав інсайдер.

Також він сказав, що всі діти Брюса, а їх п’ятеро, хочуть провести з ним Різдво, оскільки не можуть уявити свято без нього.

У березні стало відомо, що у Брюса Вілліса діагностували афазію. Це придбаний розлад мови.

Тоді його родина повідомила, що він змушений завершити акторську кар’єру.