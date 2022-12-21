Старшая дочь американских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса, актриса Румер Уиллис впервые станет матерью.

Радостной новостью 34-летняя наследница легенды боевиков поделилась в Instagram, обнародовав черно-белые фото, на которых продемонстрировала округлившийся животик. Рядом с Румер позирует и ее возлюбленный, музыкант Дерек Ричард Томас.

Для обоих родителей будущий малыш станет первенцем. Пол ребенка пара раскрывать не стала.

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Стоит отметить и то, что это будет первая внучка или внук для Деми Мур и Брюса Уиллиса.

К слову, ранее мы писали о том, что состояние здоровья Брюса Уиллиса резко ухудшилось. Еще в марте у него диагностировали афазию. Сейчас он мало, что может сказать и плохо понимает то, что говорят другие.