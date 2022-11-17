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Жена Павлика Екатерина Репяхова попала в ДТП: Ощутила прелести отсутствия электричества

17 ноября 2022, 14:29
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Репяхова

Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова попала в ДТП. Со слов возлюбленной артиста, она в этой ситуации не виновата.

Подробностями инцидента Екатерина поделилась в Instagram.

Репяхова опубликовала фото виновницы ДТП, и ввела подписчиков в курс дела.

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— Сегодня я ощутила все прелести отсутствия электроэнергии. В меня въехала девушка. История длинная, но она не права. Я ехала по главной, а она выезжала со второстепенной и въехала в крыло авто. Все из-за отсутствия светофора, — уверяет жена Павлика.

Репяхова

Блогер добавила, что она спорила с девушкой, но спустя время виновница признала свою вину без полиции. Судя по всему, никто из участников ДТП не пострадал, в отличие от личного транспорта с обеих сторон.

Репяхова ДТП

Также Екатерина показала повреждения ее авто — можно заметить, что повреждения незначительные — пострадало только лакокрасочное покрытие. Скорее всего, не придется менять крыло автомобиля.

Чем закончилась история, и получила ли блогерша компенсацию от виновницы — не сообщается.

Напомним, что в жены артиста случаются не только плохие дни — летом Репяхова выиграла суд против эксжены Виктора Павлика. На фоне этого Лариса Созаева была вынуждена выплатить ей компенсацию.

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