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Doja Cat показала клип на свой TikTok-хит и спасла кота от инопланетян

31 января 2022, 12:05
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Doja Cat

Молодая американская исполнительница Doja Cat презентовала клип на свой сингл Get Into it.

Get Into It появился на последней пластинке Doja Cat под названием Planet Her. Альбом в июле прошлого года дебютировал под номером 2 во всех жанрах чарта Billboard 200 и попал на вершину рейтинга Billboard Top R&B Albums.

Режиссером ролика выступил Майкл Дива, который ранее работал с Lil Nas X, Run the Jewels.

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В новом клипе Doja Cat выступает в роли космического командира. Согласно сюжету, Doja Cat обнаруживает, что ее кота Старскрим захватили злобные инопланетяне. И тут начинается игра в кошки-мышки, в которой Doja Cat отражает все, чем в нее стреляют злодеи. Доджа выслеживает своего кошачьего друга до края вселенной, используя ошейник Tile. Сбитые с толку гиперсексуальным танцем ее отряда, инопланетные враги уничтожены.

Важно отметить, что во время съемок клипа ни одна кошка не пострадала от лазерных лучей.

Doja Cat — американская исполнительница и автор песен. 2021 год для нее стал по-настоящему звездным. В частности, широкую популярность завоевал ее сингл Woman.

Хотя первую дозу мировой популярности Doja Cat принес сингл Boss B*tch. Песня сильно завирусилась в TikTok, что принесло певице и славу, и хорошие продажи на стримингах.

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Теги
Кліп , Новый клип
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