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Знімали в Києві: Muse представили кліп Won’t Stand Down

14 Січня 2022, 14:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Знімали в Києві: Muse представили кліп Won’t Stand Down
Джерело: Depositphotos

Британський рок-гурт Muse презентував кліп на пісню Won’t Stand Down. Відеоролик було знято в Києві за участю української продакшн-студії Shelter.

Окрім того, що відео було знято за участю української команди, в ньому також взяла участь українська акторка – 71-річна модель Наталія Зозуля. У кліпі на ній маска з обличчям фронтмена гурту Метью Белламі.

Відео вийшло досить похмурим та агресивним. У ньому розповідається про королеву армії темних генералів, яка перетворюється на божество, переживши катарсис. У самій композиції Won’t Stand Down співається про те, як відстояти свою позицію в боротьбі з тими, хто глузує з вас.

Режисером кліпу став Джаред Хоган.

Шанувальники позитивно поставилися до нової роботи Muse.

  • Сподіваюся, що ця пісня задасть настрій усьому альбому!
  • Я в захваті!
  • Нарешті! Це найкраще, що я чула останнім часом!
  • Всі альбоми мені подобалися, але все ж таки дуже радий, що Muse повернулися до важкого звучання!
  • Прекрасний реліз, дуже чекаю на альбом!
  • Круто, що тут можна сказати.
  • Чудово, Muse! Кияни молодці!
  • Muse як вони є! Чудово, як завжди! – пишуть у коментарях під кліпом.

Варто зазначити, що пісня Won’t Stand Down перша з майбутнього альбому Muse, назва якого ще не відома. Останній свій альбом Simulation Theory рок-гурт презентував у 2018 році.

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Теги
Новий кліп , Прем’єра
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