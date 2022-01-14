Британський рок-гурт Muse презентував кліп на пісню Won’t Stand Down. Відеоролик було знято в Києві за участю української продакшн-студії Shelter.
Окрім того, що відео було знято за участю української команди, в ньому також взяла участь українська акторка – 71-річна модель Наталія Зозуля. У кліпі на ній маска з обличчям фронтмена гурту Метью Белламі.
Відео вийшло досить похмурим та агресивним. У ньому розповідається про королеву армії темних генералів, яка перетворюється на божество, переживши катарсис. У самій композиції Won’t Stand Down співається про те, як відстояти свою позицію в боротьбі з тими, хто глузує з вас.
Режисером кліпу став Джаред Хоган.
Шанувальники позитивно поставилися до нової роботи Muse.
- Сподіваюся, що ця пісня задасть настрій усьому альбому!
- Я в захваті!
- Нарешті! Це найкраще, що я чула останнім часом!
- Всі альбоми мені подобалися, але все ж таки дуже радий, що Muse повернулися до важкого звучання!
- Прекрасний реліз, дуже чекаю на альбом!
- Круто, що тут можна сказати.
- Чудово, Muse! Кияни молодці!
- Muse як вони є! Чудово, як завжди! – пишуть у коментарях під кліпом.
Варто зазначити, що пісня Won’t Stand Down перша з майбутнього альбому Muse, назва якого ще не відома. Останній свій альбом Simulation Theory рок-гурт презентував у 2018 році.