Британський рок-гурт Muse презентував кліп на пісню Won’t Stand Down. Відеоролик було знято в Києві за участю української продакшн-студії Shelter.

Окрім того, що відео було знято за участю української команди, в ньому також взяла участь українська акторка – 71-річна модель Наталія Зозуля. У кліпі на ній маска з обличчям фронтмена гурту Метью Белламі.

Відео вийшло досить похмурим та агресивним. У ньому розповідається про королеву армії темних генералів, яка перетворюється на божество, переживши катарсис. У самій композиції Won’t Stand Down співається про те, як відстояти свою позицію в боротьбі з тими, хто глузує з вас.

Режисером кліпу став Джаред Хоган.

Шанувальники позитивно поставилися до нової роботи Muse.

Сподіваюся, що ця пісня задасть настрій усьому альбому!

Я в захваті!

Нарешті! Це найкраще, що я чула останнім часом!

Всі альбоми мені подобалися, але все ж таки дуже радий, що Muse повернулися до важкого звучання!

Прекрасний реліз, дуже чекаю на альбом!

Круто, що тут можна сказати.

Чудово, Muse! Кияни молодці!

Muse як вони є! Чудово, як завжди! – пишуть у коментарях під кліпом.

Варто зазначити, що пісня Won’t Stand Down перша з майбутнього альбому Muse, назва якого ще не відома. Останній свій альбом Simulation Theory рок-гурт презентував у 2018 році.