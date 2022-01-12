Российскую певицу Марину Хлебникову, пострадавшую в результате пожара в собственной квартире, выписали из больницы. Звезда была на лечении два месяца.

На личной странице в Instagram Марина записала аудиообращение. Лицо артистка пока не показывает.

— Я хочу поделиться с вами прекрасной новостью. Сегодня мой врач разрешил мне выписаться, при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада, – сказала певица.

После выписки Марине придется пожить у друзей, поскольку ее квартира получила повреждения после горения.

– Домой вернуться пока не могу, поэтому поживу у друзей, которые мне помогали все это время и даже организовали сбор средств для восстановления моей квартиры, – сказала Хлебникова.

Также певица поблагодарила всех небезразличных за поддержку и финансовую помощь.

Напомним, что 56-летняя Марина Хлебникова попала в больницу после пожара вечером 18 ноября.

У певицы было повреждено более 50% тела, сильно обгорело лицо, волосы, кисти рук, сильные ожоги груди, живота и бедер. Врачи узнали ее не сразу, а только после опроса родных. В крови Хлебниковой был найден алкоголь – 0,82 промилле (два-три бокала вина).

По словам Марины, причиной пожара могло стать замыкание. В тот день артистка вернулась с тяжелых гастролей очень уставшей, она легла спать, а проснулась уже в больнице.